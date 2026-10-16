Austrofred & Kurt Razelli: Theater ohne Lederhose

Keine Reue wegen früher

Weitere Highlights in der Realitätsbeschau des findigen Duos? In „Der Hallo ist tot“ persifliert man die Hassbeziehung der Österreicher zu deutschen Wörtern wie lecker. „Ein Friend ging nach America“ hat das Peter-Rosegger-Gedicht „Musyl & Joseppa“ zur Unterlage und schwingt sich zu einer großen Lebenshymne auf, „Sorry“ ist eine teil-fiktive Entschuldigung dafür, wie man früher einmal war. Gibt es da eigentlich viel zu bereuen? „In meinem Fall nicht“, lacht Razelli, „und wenn, ist es bereits verjährt. Wir haben halt viel gesoffen, uns damals oft richtiggehend zerstört. Das macht die Jugend von heute nicht mehr so, aber das war schon okay.“ Als Chorknaben würde sich auch Austrofred nicht klassifizieren. „Ich war eher ein Nerd. Als ich in Linz in der Schule im Internat war, ging mein Weg an sieben Plattengeschäften vorbei. Ich habe da ständig Geld liegengelassen, das war eine wunderschöne Zeit.“ Der Track „Arschloch Wins“ geht unmissverständlich gegen Menschen wie René Benko, die auf den Rücken einfacher Menschen Millionen scheffeln und gewissenlos ins Kriminal gehen. „Der Song ist überspitzt, aber eine gewisse Form des Kulturpessimismus kann man uns da nicht absprechen.“