Feurstein will offene Sölden-Rechnung begleichen

Wenn am 25. Oktober die Skiherren in ihre neue Weltcupsaison starten, ist auch Lukas Feurstein wieder mit von der Partie. Zum bereits vierten Mal wird der Vorarlberger am Gletscher oberhalb von Sölden an den Start gehen. Und anders als in den Jahren 2021, 2024 und 2025 will der HEAD-Pilot heuer auch einen zweiten Lauf bestreiten.