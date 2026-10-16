Feurstein will offene Sölden-Rechnung begleichen

Wenn am 25. Oktober die Skiherren in ihre neue Weltcupsaison starten, ist auch Lukas Feurstein wieder mit von der Partie. Zum bereits vierten Mal wird der Vorarlberger am Gletscher oberhalb von Sölden an den Start gehen. Und anders als in den Jahren 2021, 2024 und 2025 will der HEAD-Pilot heuer auch einen zweiten Lauf bestreiten.
„Sölden war für mich bisher immer ein bisschen schwierig“, gesteht Lukas Feurstein. Stimmt, wartet der Mellauer doch noch immer auf seine erste Finalqualifikation beim Weltcup-Opening am Rettenbachferner. Bei seinem Debüt im Oktober 2021 fehlten ihm als 48. exakt 1,2 Sekunden auf die Teilnahme am zweiten Lauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.