Karajan und Lennie Bernstein im letzten Gefecht

Manches an Peter Danishs Erfolgskomödie scheint pauschalisierendem Hörensagen entkommen: Weder war Karajan ein bürokratisch am Notentext klebender Schönklang-Pedant, noch herrschte bei Bernstein ekstatische Dauerimprovisation. Auch waren beide 1988 schon weit davon entfernt, erregte Anhängerschaften hinter sich zu versammeln: Carlos Kleiber war längst das extraterrestrische Wunder, die Mutter aller Schlachten tobte um den Radikalreformer Nikolaus Harnoncourt und die von ihm angestoßene Originalklangbewegung.