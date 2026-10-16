Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere Kammerpiele

Karajan und Lennie Bernstein im letzten Gefecht

Kultur
16.10.2026 10:03
Michael Dangl (Karajan) und Günter Franzmeier (Bernstein, li) brillieren in den Kammerspielen.
Michael Dangl (Karajan) und Günter Franzmeier (Bernstein, li) brillieren in den Kammerspielen.(Bild: Patrick Rieser)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Erfolg für die neue Josefstadt-Direktion: „Letzte Runde“ an den Kammerspielen zeigt hohe Konversationskunst rund um zwei Giganten der Musikwelt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach den Verstolperern des Saisonbeginns ist das ein erster gelungener Schritt der neuen Josefstadt-Direktion: eine gut gearbeitete Konversationskomödie am richtigen Ort, mit Schauspielern, deren Beliebtheit auf ihr beträchtliches Können zurückzuführen ist (was man nicht jedem der Neuengagements nachrühmen kann).

Zufallsbegegnung zwischen Karajan und Bernstein, 1988 in der Sacher-Bar: Beide sind krank, stehen am Lebensende und laborieren an Unausgesprochenem, nicht nur die Verbiegungen des Österreichers vor den Nazis betreffend.

Lesen Sie auch:
Marie Rötzer ist nur fast die erste Direktorin der Josefstadt. Josepha von Scheidlin übernahm ...
Kultur Kompass
Marie Rötzer: „Theater ist der letzte freie Ort“
01.09.2026
Thomas D. Trummer
Warum uns Kunst zu Tränen rühren und ekeln soll
13.10.2026

Manches an Peter Danishs Erfolgskomödie scheint pauschalisierendem Hörensagen entkommen: Weder war Karajan ein bürokratisch am Notentext klebender Schönklang-Pedant, noch herrschte bei Bernstein ekstatische Dauerimprovisation. Auch waren beide 1988 schon weit davon entfernt, erregte Anhängerschaften hinter sich zu versammeln: Carlos Kleiber war längst das extraterrestrische Wunder, die Mutter aller Schlachten tobte um den Radikalreformer Nikolaus Harnoncourt und die von ihm angestoßene Originalklangbewegung.

Pointengenau
Aber ein Stück braucht eben eine Konstellation, und der folgt der israelisch-amerikanische Regisseur Guy Ben-Aharon tadellos: Pointengenau bedient von Alexander Strömers Barkeeper, erzielen Michael Dangls Karajan und Günter Franzmeiers Bernstein mit präzise überzeichnenden Virtuosenstücken größtmögliche Annäherung an die gigantischen Originale.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
16.10.2026 10:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.397 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
115.822 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
87.579 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1016 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
889 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Kultur
Premiere Kammerpiele
Karajan und Lennie Bernstein im letzten Gefecht
Gewinnspiel
Mit Andreas Ferner den Schulwahnsinn weglachen
„Aflenz Memorial“
Eine KZ-Gedenkstätte aus Erde und Pflanzen
Im „Krone“-Gespräch
Austrofred & Kurt Razelli: Theater ohne Lederhose
Jetzt mitmachen
Familienausflug in die wilden 80er gewinnen
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf