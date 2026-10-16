Was hinter den Rendi- und Strache-Puppen steckt

Abschließend zeigt sich der Vereinsleiter enttäuscht über die öffentliche Darstellung der Arbeit der Interessengemeinschaft, die seit Jahrzehnten unentgeltlich Trainingsmöglichkeiten für Exekutive und Bundesheer bereitstellt. „Es irritiert schon, dass kaum jemand persönlich das Gespräch mit mir gesucht hat. Wir werden nach 50 Jahren unseres Bemühens durch eine kurzsichtige Medienkampagne öffentlich durch den Schmutz gezogen“, meinte Rösler. Der Bewerb wurde bereits 2024 aufgrund des enormen materiellen und personellen Aufwands eingestellt.