Kurios! Loch im Platz stoppt Grabher-Viertelfinale

Gesundheitlich angeschlagen

Generell lief nach danach nur mehr wenig für die Vorarlbergerin. Zwar gelang ihr ein weiteres Break zum 5:3 – das konnte Geerlings aber direkt zurückholen und sich im Tiebreak den ersten Satz mit 7:4 sichern. Im zweiten Durchgang war es dann erneut Grabher, die mit einem Break auf 3:1 davonzog. Danach wirkte die 30-Jährige allerdings gesundheitlich angeschlagen, nahm auch ein Medical Timeout – umsonst! Die Weltranglisten-505. aus Spanien ließ der um 408 Plätze besser gerankten Österreicherin keine Chance und ging nach 1:48 Stunden als 7:6 (4), 6:3-Siegerin vom Platz.