Kurios! Loch im Platz stoppt Grabher-Viertelfinale

Was war dann da los? Bei Julia Grabhers Viertelfinalauftritt auf Mallorca musste die Partie gegen Ariana Geerlings im dritten Game des ersten Satzes plötzlich unterbrochen werden. Der Grund? Ein Loch im Sandplatz! Der Anfang vom Ende für den Toteltraum der Vorarlbergerin.
Ein Loch in der Wettkampfstätte? Das kennt man sonst nur aus zweiten Slalom-Durchgängen im Skiweltcup, wenn es im Frühjahr schon zu warm ist. Oder von Fußballspielen – wie seinerzeit im Juni 2022 im Wiener Happelstadion oder zuletzt auch in Linz beim Ländermatch gegen Zypern..
Dass es aber auch auf dem Tennisplatz Löcher geben kann, musste Julia Grabher und ihre spanische Gegnerin Ariana Geerlings am Freitag beim WTA 125-Turnier auf Mallorca erleben.
Rebreak nach Pause
Beim Stand von 2:0, 15:15 für die servierende Grabher wurde die Partie plötzlich unterbrochen. Der Grund: zunächst völlig unklar. Der Umpire kam vom Stuhl, diskutierte einige Zeit am Funkgerät und ließ schließlich zwei Männer auf den Platz kommen. Im Bereich der Grundlinie auf der Seite der Spanierin hatte sich tatsächlich ein Loch aufgetan, dass nach einigen Minuten aber wieder „geflickt“ werden konnte. Allerdings brachte die Pause Grabher offensichtlich doch aus dem Konzept, kassierte sie doch das Rebreak.
Gesundheitlich angeschlagen
Generell lief nach danach nur mehr wenig für die Vorarlbergerin. Zwar gelang ihr ein weiteres Break zum 5:3 – das konnte Geerlings aber direkt zurückholen und sich im Tiebreak den ersten Satz mit 7:4 sichern. Im zweiten Durchgang war es dann erneut Grabher, die mit einem Break auf 3:1 davonzog. Danach wirkte die 30-Jährige allerdings gesundheitlich angeschlagen, nahm auch ein Medical Timeout – umsonst! Die Weltranglisten-505. aus Spanien ließ der um 408 Plätze besser gerankten Österreicherin keine Chance und ging nach 1:48 Stunden als 7:6 (4), 6:3-Siegerin vom Platz.
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