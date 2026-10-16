Hausherr griff zur Waffe: So lief Coup in Wien ab

Aus Angst, dass die Täter zurückkehren könnten, zog sich der Verletzte in den Keller zurück. Von dort aus verständigte er die Polizei. Damit steht nun auch der genaue Ablauf des Überfalls fest: Anders als zunächst angenommen, wurde der Mann nach Angaben der Polizei nicht von den Tätern im Keller eingesperrt. Er suchte dort selbst Schutz.