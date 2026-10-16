Merz und Macron wollen Verbrenner-Aus aufweichen

Abgeschwächtes Ziel kommt Autoherstellern entgegen

Nach dem deutsch-französischen Plan soll das CO2-Reduktionsziel für Neuwagen von bisher 100 auf 90 Prozent sinken, ohne dass weitere Ausgleichsmaßnahmen erforderlich wären. Das abgeschwächte Ziel kommt den Wünschen der deutschen Automobilhersteller entgegen. Auch die Zulieferindustrie in Österreich hatte sich stets für Lockerungen stark gemacht.