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Mit Freund und Hund

„Ich habe gelogen“: Vonn tankt noch einmal Sonne

Ski Alpin
16.10.2026 12:16
Lindsey Vonn verabschiedete den Sommer.
Lindsey Vonn verabschiedete den Sommer.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/lindseyvonn/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lindsey Vonn hat es sich noch einmal so richtig gut gehen lassen. Mit Schnappschüssen aus ihrem Urlaub in Frankreich verzückt die Ski-Queen ihre Fans in den sozialen Medien.

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„Ok, ich habe gelogen … Chance (Anm. d. Red.: Lindsey Vonns Hund) und ich konnten noch ein paar Sommertage ergattern“, schreibt die US-Amerikanerin unter ihr jüngstes Instagram-Posting. Zudem fügt sie zahlreiche Bilder von ihrem Trip nach Frankreich hinzu.

Dabei zeigt sie sich nicht nur mit ihrem Vierbeiner, sondern auch mit ihrem Freund Matthieu Bailet. Die beiden Ski-Stars hatten vor wenigen Wochen ihre Beziehung offiziell gemacht. Kurz vor ihrem 42. Geburtstag verabschiedete Vonn nun den Sommer: „Jetzt bin ich müde und glücklich.“

Überraschend im A-Kader der USA
Vor etwas mehr als einer Woche war Vonn vom US-Verband überraschend für den A-Kader der anstehenden Weltcup-Saison nominiert worden. Die Ski-Saison beginnt in acht Tagen in Sölden. Ein schnelles Comeback von Vonn ist aber nahezu ausgeschlossen, da die 41-Jährige noch immer an den Folgen ihres Sturzes bei der Olympia-Abfahrt im Februar dieses Jahres laboriert.

Ende April hatte Vonn selbst verkündet, dass vor der Saison 2027/28 nichts passieren werde. Im November ist noch eine Operation geplant, bei der Vonn Metall im Bein entfernt sowie ihr Kreuzband ersetzt wird.

Wildcard wie Hirscher
Im Weltcup hätte Vonn jedenfalls ein persönliches Startrecht. Der Weltverband FIS hatte mitgeteilt, dass die 84-malige Weltcup-Siegerin so wie auch Marcel Hirscher eine Wildcard erhalten würde, sollte sie sich zu einem Comeback entschließen.

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Vonn hatte sich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d‘Ampezzo bei einem heftigen Sturz einen komplexen Bruch des linken Schienbeins zugezogen. Wie sie später schilderte, habe nur eine Not-Operation verhindert, dass ihr das Bein amputiert werden musste. Vonn musste mehrmals operiert werden.

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