„Ich habe gelogen“: Vonn tankt noch einmal Sonne

Überraschend im A-Kader der USA

Vor etwas mehr als einer Woche war Vonn vom US-Verband überraschend für den A-Kader der anstehenden Weltcup-Saison nominiert worden. Die Ski-Saison beginnt in acht Tagen in Sölden. Ein schnelles Comeback von Vonn ist aber nahezu ausgeschlossen, da die 41-Jährige noch immer an den Folgen ihres Sturzes bei der Olympia-Abfahrt im Februar dieses Jahres laboriert.