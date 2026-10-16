Ikone Moser-Pröll verrät Details über „Partynacht“

Auch Annemarie Moser-Pröll war bei der Sporthilfe-Gala am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle mit dabei. Am Tag zuvor war Österreichs Ski-Legende noch bei der Buch-Präsentation von Hans Huber zu Gast. Wie die „Partynacht“ verlaufen ist und was für die 73-Jährige bei einem Besuch in der Hauptstadt „Pflicht“ ist, verriet sie im „Krone“-Interview mit Michael Fally (oben im Video).