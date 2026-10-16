Spott über Klos: Peking lädt Trump-Sprecherin ein

„Nicht einmal ordentliche Toiletten“

„Ich erinnere mich noch sehr genau daran; ich war gerade aus China zurückgekommen und dachte mir: Wie kann China schon das nächste Land am Horizont sein? Die haben doch nicht einmal ordentliche Toiletten“, fuhr sie fort. Zacharia war 2011 nach ihrem Jus-Studium in Kalifornien mit ihrem Ehemann nach China umgezogen und hatte dort bei einer renommierten Kanzlei gearbeitet.