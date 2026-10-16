Räuber versteckte sich – erfolglos – in Bettlade

Die Polizei war dem Beschuldigten bereits seit Längerem auf den Fersen. Mitte Mai hatte der verdächtige Syrer einen Bekannten in eine perfide Falle gelockt. Er gab sich zunächst als selbstloser Helfer, bot sich als Dolmetscher an und begleitete den Mann in ein Geschäft. Letzterer wollte dort einen neuen Handyvertrag abschließen und gleichzeitig ein neues Handy kaufen.

Guter Samariter als dreister Räuber

Doch nur Augenblicke, nachdem die beiden Männer das Geschäft verlassen hatten, raubte der Verdächtige seinem Opfer das rund 1000 Euro teure Handy und ergriff die Flucht. Daraufhin wurden Ermittlungen aufgenommen.