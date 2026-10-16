Journalistinnenkongress blickt in die Zukunft

Interaktives Programm

Das soll im Zentrum des 28. Journalistinnenkrongress stehen. Die Veranstaltung bietet neben den Fachvorträgen auch interaktive Elemente für die Besucherinnen. Auf dem Plan stehen auch Breakout-Sessions zur Vertiefung sowie die bewährten Tischgespräche mit den „Living News". Diese beliebten Runden werden von den sogenannten YoungStars, dem journalistischen Nachwuchs, moderiert. Den Höhepunkt bildet die Vergabe der „Medienlöwinnen“.