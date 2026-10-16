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Neustart für Medien

Journalistinnenkongress blickt in die Zukunft

Medien
16.10.2026 12:24
Beim Journalistinnenkongress geht es heuer um den Neustart der Medienbranche.
Beim Journalistinnenkongress geht es heuer um den Neustart der Medienbranche.(Bild: Krone-Collage/Karo Pernegger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwoch, 4. November 2026, findet in Wien der 28. Österreichische Journalistinnenkongress statt. Unter dem Motto „Neustart statt Niedergang" diskutieren Expertinnen im Haus der Industrie über die Zukunft der Medien, das Vertrauen der Leser und die Bedeutung von Qualitätsjournalismus.

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Pessimistische Szenarien bieten keine Lösungen – stattdessen muss die Medienbranche das Vertrauen des Publikums zurückgewinnen. Das erfordert eine gleichzeitige Erneuerung von Haltung, Qualität und bestehenden Strukturen. Nur so kann das Bewusstsein für die Bedeutung von Medien gestärkt werden.

28. Österreichischer Journalistinnenkongress

  • Am Mittwoch, dem 4. November 2026
  • Im Wiener Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz 4
  • Es diskutieren zahlreiche Expertinnen und Referentinnen über die Zukunft der Medienlandschaft.
  • Weitere Details liefert die Webseite www.journalistinnenkongress.at.

Fundament der Demokratie
Qualitätsjournalismus gilt als unverzichtbares Kontrollinstrument für demokratische Gesellschaften. Er hat die Aufgabe, politische Entscheidungen kritisch zu prüfen und der Wahrheitsfindung zu dienen. Die Expertinnen fordern dafür totale Transparenz statt bloß behaupteter Objektivität. Zudem müssen Medien eine größere Nähe zur Lebensrealität der Menschen aufbauen, Qualität vor Geschwindigkeit stellen und eine gesicherte wirtschaftliche Basis haben. Wie das gelingen kann?

Prominente Gäste wie Doris Schmidauer und Ingrid Thurnher werden erwartet.
Prominente Gäste wie Doris Schmidauer und Ingrid Thurnher werden erwartet.(Bild: Mirjam Reither)
(Bild: Karo Pernegger)
(Bild: Journalistinnenkongress, Krone KREATIV)
(Bild: Mirjam Reither)

Interaktives Programm
Das soll im Zentrum des 28. Journalistinnenkrongress stehen. Die Veranstaltung bietet neben den Fachvorträgen auch interaktive Elemente für die Besucherinnen. Auf dem Plan stehen auch Breakout-Sessions zur Vertiefung sowie die bewährten Tischgespräche mit den „Living News". Diese beliebten Runden werden von den sogenannten YoungStars, dem journalistischen Nachwuchs, moderiert. Den Höhepunkt bildet die Vergabe der „Medienlöwinnen“.

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