„Von der Idee überzeugt – wir wollen jetzt mehr“

Von einem Statement wollte Johannes Hoff Thorup nach dem 2:0 beim LASK nicht sprechen, „aber es war schon mehr als ein normaler Sieg. Weil es kein glückliches 1:0, sondern verdient war. Wir haben uns selbst bewiesen, was wir draufhaben.“ Für Rapids Trainer am ehesten mit dem 3:1 gegen Sturm Ende August vergleichbar. Das war nur vier Tage nach dem Europacup-Schock gegen die Hearts, daher ein Charaktertest ...