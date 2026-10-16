„Von der Idee überzeugt – wir wollen jetzt mehr“

Spitzenreiter Rapid kann in der Tabelle abheben, wenn man am Boden bleibt – nur die Bilanz spricht vor dem Hartberg-Heimduell am Freitag gegen die Wiener. Verteidiger Horn weiß, wie man die Welle reitet. „Es macht Spaß, wie wir spielen. Wir haben so einen Hunger, wollen immer mehr.“
Von einem Statement wollte Johannes Hoff Thorup nach dem 2:0 beim LASK nicht sprechen, „aber es war schon mehr als ein normaler Sieg. Weil es kein glückliches 1:0, sondern verdient war. Wir haben uns selbst bewiesen, was wir draufhaben.“ Für Rapids Trainer am ehesten mit dem 3:1 gegen Sturm Ende August vergleichbar. Das war nur vier Tage nach dem Europacup-Schock gegen die Hearts, daher ein Charaktertest ...
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