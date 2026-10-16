Eine KZ-Gedenkstätte aus Erde und Pflanzen

Jahrelange Vorarbeit

Seit 2008 ist das Institut für Kunst im öffentlichen Raum (damals noch unter Werner Fenz, später unter Elisabeth Fiedler und jetzt unter Gabriele Mackert) mit an Bord und hat mit der Arbeit von Helmut & Johanna Kandl am „Wächterhaus“ bereits die Spuren des NS-Terrors in der Region verfolgt. Im Jahr 2013 stieß die Künstlerin Milica Tomić auf Einladung von Fenz dazu. In jahrelanger Arbeit und in enger Kooperation mit dem Archäologen Bernhard Schrettle sowie dem Bepflanzungsexperten Andreas Boden wurde auf dem Areal das „Aflenz Memorial“ geschaffen, dass nicht nur viel über das Lager erzählt, sondern in seiner Subtilität tief berührt.