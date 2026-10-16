Punktelos in Europa & Druck auf der Trainerbank

Drei Spiele, drei Niederlagen, 3:13 Tore! Die Auftritte der österreichischen Klubs in der Champions bzw. Europa League lassen ein wenig zu wünschen übrig. Im Podcast „Sportkrone Inside“ sprechen wir über die Chancenlosigkeit und Erkenntnisse der Partien, richten den Blick aber auch auf das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Und heimische Trainer im Ausland haben es momentan nicht einfach. Wird die Luft für Adi Hütter, Christian Ilzer und Oliver Glasner dünn?