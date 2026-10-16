„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Ivo ist ein drei Jahre alter, charakterstarker Kater, der seine Grenzen sehr deutlich zeigt. Gesucht werden daher Besitzer, die seine Körpersprache lesen und ihm Freiraum lassen. Ein Herzgeräusch muss regelmäßig kontrolliert werden, auch seine tief liegenden Augen können Behandlungen nötig machen. Wer schenkt Ivo einen Einzelplatz in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon? Tel.: 0732/247887.