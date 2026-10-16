„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Aslan hatte keinen guten Start ins Leben. Falsche Haltung und Fütterung haben seine Knochen, Gelenke und Muskulatur beeinträchtigt. Der neun Monate alte Kangal braucht weiterhin medizinische Betreuung, angepasste Bewegung und viel Erziehung. Menschen, die bereits Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben und ein Haus mit eingezäuntem Garten besitzen, wären ideal. Tel.: 0732/247887.
Ivo ist ein drei Jahre alter, charakterstarker Kater, der seine Grenzen sehr deutlich zeigt. Gesucht werden daher Besitzer, die seine Körpersprache lesen und ihm Freiraum lassen. Ein Herzgeräusch muss regelmäßig kontrolliert werden, auch seine tief liegenden Augen können Behandlungen nötig machen. Wer schenkt Ivo einen Einzelplatz in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon? Tel.: 0732/247887.
Pixel sucht einen Platz bei reptilienerfahrenen Tierfreunden. Das wunderschöne Pantherchamäleon ist aufgrund einer älteren Verletzung mit seiner Zunge nicht mehr treffsicher. Das Futter muss ihm deshalb so angeboten werden, dass er es zuverlässig erreichen kann. Tel.: 0732/247887.
Trüffel wurde mit sechs weiteren Ratten in einer Transportbox ausgesetzt. Die soziale Gruppe sucht nun eine artgerechte Unterbringung mit großzügigem, abwechslungsreichem Gehege und gesichertem Auslauf. Tel.: 0732/247887.
Karma verhält sich vertrauten Personen gegenüber freundlich, reagiert draußen jedoch stark auf ihre Umgebung. Die zweijährige Pit Bull-Hündin braucht erfahrene Halter, die ihr ein konsequentes Training bieten können. Tel.: 0732/247887.
Laila hat sich von einem länger zurückliegenden Unfall gut erholt. Aufgrund ihrer empfindlichen Verdauung benötigt sie Spezialfutter. Wer nimmt die vierjährige Katze auf? Tel.: 0732/247887.
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