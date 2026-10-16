Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
16.10.2026 13:00
Ob Chamäleon, Hund oder Katze, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Chamäleon, Hund oder Katze, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
Aslan – der Glücklose
(Bild: Tierheim Linz)

Aslan hatte keinen guten Start ins Leben. Falsche Haltung und Fütterung haben seine Knochen, Gelenke und Muskulatur beeinträchtigt. Der neun Monate alte Kangal braucht weiterhin medizinische Betreuung, angepasste Bewegung und viel Erziehung. Menschen, die bereits Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben und ein Haus mit eingezäuntem Garten besitzen, wären ideal. Tel.: 0732/247887.

Ivo – der Charakterstarke
(Bild: Tierheim Linz)

Ivo ist ein drei Jahre alter, charakterstarker Kater, der seine Grenzen sehr deutlich zeigt. Gesucht werden daher Besitzer, die seine Körpersprache lesen und ihm Freiraum lassen. Ein Herzgeräusch muss regelmäßig kontrolliert werden, auch seine tief liegenden Augen können Behandlungen nötig machen. Wer schenkt Ivo einen Einzelplatz in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon? Tel.: 0732/247887.

Pixel – der Exot
(Bild: Tierheim Linz)

Pixel sucht einen Platz bei reptilienerfahrenen Tierfreunden. Das wunderschöne Pantherchamäleon ist aufgrund einer älteren Verletzung mit seiner Zunge nicht mehr treffsicher. Das Futter muss ihm deshalb so angeboten werden, dass er es zuverlässig erreichen kann. Tel.: 0732/247887.

Trüffel – für Nagerfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Trüffel wurde mit sechs weiteren Ratten in einer Transportbox ausgesetzt. Die soziale Gruppe sucht nun eine artgerechte Unterbringung mit großzügigem, abwechslungsreichem Gehege und gesichertem Auslauf. Tel.: 0732/247887.  

Karma – für Hundekenner
(Bild: Tierheim Linz)

Karma verhält sich vertrauten Personen gegenüber freundlich, reagiert draußen jedoch stark auf ihre Umgebung. Die zweijährige Pit Bull-Hündin braucht erfahrene Halter, die ihr ein konsequentes Training bieten können. Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
Kein Napf soll leer bleiben: Der festliche Truck (Visualisierung) bringt ab November Futter und ...
„Tierzauber“-Truck
Wir starten Österreichs größte Futterspendenaktion
04.10.2026
Spendenrückgang
Finanzsorgen bei Tierrettung nehmen ganz massiv zu
12.10.2026
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.10.2026
Laila – die Menschenfreundliche
(Bild: Tierheim Linz)

Laila hat sich von einem länger zurückliegenden Unfall gut erholt. Aufgrund ihrer empfindlichen Verdauung benötigt sie Spezialfutter. Wer nimmt die vierjährige Katze auf? Tel.: 0732/247887.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
16.10.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.398 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
116.778 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
88.638 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1033 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf