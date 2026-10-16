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Schock für Sänger!

Pietro Lombardi hat nur noch 40 Prozent Sehkraft

Society International
16.10.2026 12:20
Pietro Lombardi hat auf dem rechten Auge nur noch wenig Sehkraft.
Pietro Lombardi hat auf dem rechten Auge nur noch wenig Sehkraft.(Bild: APA-Images / Action Press / Panama Pictures)
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Von krone.at

Schock für Pietro Lombardi: Der Sänger erhielt beim Augenarzt die Diagnose, dass er auf dem rechten Auge nur mehr 40 Prozent Sehkraft habe. Die Ursache für sein verschlechtertes Sehvermögen sei noch nicht geklärt, er habe aber bereits einen Termin in einer Klinik vereinbart.

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Bei einer Untersuchung beim Augenarzt wurde festgestellt, dass Pietros Sehkraft auf dem rechten Auge stark eingeschränkt ist. Das berichtete Lombardi am Donnerstag in einer Instagram-Story, die mittlerweile abgelaufen ist. Für den Sänger war die Diagnose ein Schock: „Ich war beim Augenarzt und er hat mir einfach gesagt, dass ich auf meinem rechten Auge nur noch 40 Prozent Sehstärke habe“, erzählte er seinen Fans.

Er machte gleich den Selbstversuch, um zu wissen, wie schlimm die Einschränkung tatsächlich ist. „Dadurch, dass mein linkes Auge so gut sieht, mein normaler Blick, ich sehe alles, aber wenn ich mein linkes Auge zumache, ich sehe gar nichts, alles verschwommen“, schilderte Lombardi.

Seit Jahren Hornhautverkrümmung
Bereits seit Jahren leidet Pietro an einer Hornhautverkrümmung. Dabei handelt es sich um eine Sehschwäche, bei der das Auge Licht nicht gleichmäßig bündelt – Dinge können verschwommen oder verzerrt erscheinen, sowohl in der Nähe als auch in der Ferne. Ob diese mit den aktuellen Beschwerden zusammenhängt, ist bislang nicht geklärt. 

Pietro Lombardi mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa. Die beiden gaben im Sommer 2025 ihre ...
Pietro Lombardi mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa. Die beiden gaben im Sommer 2025 ihre Trennung bekannt. Nun machen dem Sänger auch noch gesundheitliche Probleme zu schaffen.(Bild: APA-Images / dana press / M.Graenzdoerfer)

Termin in Augenklinik 
Pietro habe bereits einen Termin in einer Augenklinik vereinbart, um die Ursache für die Verschlechterung seines Sehvermögens zu klären. Dort soll auch eruiert werden, ob sich seine Sehkraft auf dem rechten Auge jemals wieder steigern lässt. 

Pietro ist aber zuversichtlich. „Ich denke, die Ärzte kriegen das schon hin. Also, liebes Auge, komm, du packst es“, so der Sänger.

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Spitalsaufenthalt im Juli
Es ist dieses Jahr schon der zweite Schock für Pietro Lombardi. Bereits im Juli musste Lombardi aufgrund allergischer Hautausschläge ins Krankenhaus. Hier sei die Ursache ebenfalls nicht geklärt: „Ich krieg immer Ausschläge und man weiß nicht, woher es kommt. Und ich muss jetzt weiter die Ursache suchen. Ich hab jetzt 300 Sachen getestet, es ist alles gut, also die nächsten 300 Sachen im Körper testen und gucken, ob da irgendwas ist. Keine Ahnung“, erklärte Pietro zum damaligen Zeitpunkt auf Instagram.

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