Pietro Lombardi hat nur noch 40 Prozent Sehkraft

Spitalsaufenthalt im Juli

Es ist dieses Jahr schon der zweite Schock für Pietro Lombardi. Bereits im Juli musste Lombardi aufgrund allergischer Hautausschläge ins Krankenhaus. Hier sei die Ursache ebenfalls nicht geklärt: „Ich krieg immer Ausschläge und man weiß nicht, woher es kommt. Und ich muss jetzt weiter die Ursache suchen. Ich hab jetzt 300 Sachen getestet, es ist alles gut, also die nächsten 300 Sachen im Körper testen und gucken, ob da irgendwas ist. Keine Ahnung“, erklärte Pietro zum damaligen Zeitpunkt auf Instagram.