Rasiert? Aufregung um Kultfrisur von Fußball-Ikone

In den sozialen Medien sorgt das Video derzeit für reichlich Aufregung. Kein Wunder, denn die Haarpracht des ehemaligen Star-Kickers ist eine, wenn nicht gar die bekannteste Frisur der Fußball-Geschichte. Vor der WM 1994 sollen Valderrama sogar rund zwei Millionen US-Dollar für einen Haarschnitt angeboten worden sein – der Kolumbianer lehnte ab, wollte sich von seiner Lockenmähne nicht trennen.