Rasiert? Aufregung um Kultfrisur von Fußball-Ikone

Große Aufregung um ein Video von Fußball-Ikone Carlos Valderrama! Die Ehefrau des Kolumbianers, neben seinen fußballerischen Fähigkeiten vor allem für seine auffällige Haarpracht bekannt, scheint eben jene Lockenmähne ihres Gatten abzurasieren und schockt damit nicht nur Fußball-Fans. Zumal auch keine KI am Werk ist ...
In den sozialen Medien sorgt das Video derzeit für reichlich Aufregung. Kein Wunder, denn die Haarpracht des ehemaligen Star-Kickers ist eine, wenn nicht gar die bekannteste Frisur der Fußball-Geschichte. Vor der WM 1994 sollen Valderrama sogar rund zwei Millionen US-Dollar für einen Haarschnitt angeboten worden sein – der Kolumbianer lehnte ab, wollte sich von seiner Lockenmähne nicht trennen.
Dass seine Gattin nun einfach so zum Rasierer greift und ihm vor laufender Kamera einen kahlen Kopf verpasst, können viele Fans deshalb nicht glauben. „Meine Leute! Heute ist der Tag“, schreibt Valderrama selbst zum Videobeitrag. Und: Keine KI ist am Werk!
Fans atmen auf
Der Anblick des kahl geschorenen Kult-Kickers ist für viele Fans surreal. „Ein historischer Tag für das Land“, wird sogar kommentiert. Doch schließlich löst der 65-Jährige alles auf. In einem zweiten Video zieht Valderrama nämlich eine Glatzenhaube ab und seine Mähne kommt doch wieder zum Vorschein.
„Ihr habt es geglaubt! Der Authentische ändert sich nicht“, schreibt der Kolumbianer dazu und enthüllt schließlich, dass es sich dabei um eine Werbekampagne für eine kolumbianische Biermarke gehandelt hat. Aufmerksamkeit hat man mit dieser Aktion auf jeden Fall generiert ...
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