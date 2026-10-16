Hinteregger: „Damit hat Adi ein Zeichen gesetzt“

Fünf Punkte nach fünf Bundesliga-Runden, 14. in der Tabelle, 16 Gegentore – diese Zahlen stehen für den schwachen Saisonstart von Eintracht Frankfurt. Freitag geht es für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter daheim gegen Köln. Nach der jüngsten 0:6-Pleite in Leipzig ist es das Spiel der Wahrheit. Es geht auch um den ersten Heimsieg seit dem 14. März (1:0 gegen Heidenheim). Der österreichische Coach bezeichnet die Partie als „sehr, sehr wichtig“ und „richtungsweisend“.