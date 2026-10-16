Hinteregger: „Damit hat Adi ein Zeichen gesetzt“

Martin Hinteregger über die aktuell sehr heikle Situation bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt und das Krisenmanagement von Trainer Adi Hütter. Frank Glanzner von Österreichs größtem Eintracht-Fanklub „EFC Adler Österreich“ ortet bei Sportvorstand Markus Krösche Fehler in der Kaderzusammenstellung.
Fünf Punkte nach fünf Bundesliga-Runden, 14. in der Tabelle, 16 Gegentore – diese Zahlen stehen für den schwachen Saisonstart von Eintracht Frankfurt. Freitag geht es für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter daheim gegen Köln. Nach der jüngsten 0:6-Pleite in Leipzig ist es das Spiel der Wahrheit. Es geht auch um den ersten Heimsieg seit dem 14. März (1:0 gegen Heidenheim). Der österreichische Coach bezeichnet die Partie als „sehr, sehr wichtig“ und „richtungsweisend“.
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