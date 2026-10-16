Colapinto-Klartext: „Manchmal geht es zu weit!“

Er sei seinen Fans für all die Unterstützung sehr dankbar, aber sobald andere beleidigt werden, gehe es zu weit und schade ihm letztlich auch selbst. In einer Video-Botschaft hat sich Franco Colapinto mit einer klaren Ansage an seine Follower gewendet.
Immer wieder hatten Fans des Alpine-Piloten Gegner, Funktionäre und sogar Teamkollegen des Argentiniers beleidigt, um ihren Helden in Schutz zu nehmen – etwa, nachdem Colapinto beim Grand Prix von Aserbaidschan sich selbst und Teamkollege Pierre Gasly aus dem Rennen geschossen hatte.
„Ihr helft weder mir noch meiner Zukunft“
„Ich werde euch immer dankbar sein und schätze mich wirklich unglaublich glücklich, dass ihr mich alle von Anfang an unterstützt habt“, meinte der 23-Jährige nun in einer Video-Botschaft auf Instagram. „Aber manchmal geht es zu weit. Anstatt mich zu unterstützen, werden am Ende andere Leute kritisiert und andere Fahrer angegriffen – meine Teamkollegen, meine Mechaniker, meine Ingenieure – Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Ich weiß, ihr glaubt, dass ihr mich verteidigt, aber in Wahrheit bewirkt ihr genau das Gegenteil. Ihr helft weder mir noch meiner Zukunft.“
Colapinto kündigte außerdem an, sich vorübergehend aus den sozialen Medien zurückzuziehen. „Ich möchte mich auf das konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist: Meinen Traum, meine sportliche Karriere und die Zusammenarbeit mit dem Team, um die gewünschten Ergebnisse und Ziele zu erreichen“, so der Formel-1-Pilot.
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