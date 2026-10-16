Colapinto-Klartext: „Manchmal geht es zu weit!“

„Ihr helft weder mir noch meiner Zukunft“

„Ich werde euch immer dankbar sein und schätze mich wirklich unglaublich glücklich, dass ihr mich alle von Anfang an unterstützt habt“, meinte der 23-Jährige nun in einer Video-Botschaft auf Instagram. „Aber manchmal geht es zu weit. Anstatt mich zu unterstützen, werden am Ende andere Leute kritisiert und andere Fahrer angegriffen – meine Teamkollegen, meine Mechaniker, meine Ingenieure – Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Ich weiß, ihr glaubt, dass ihr mich verteidigt, aber in Wahrheit bewirkt ihr genau das Gegenteil. Ihr helft weder mir noch meiner Zukunft.“