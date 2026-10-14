Zigarette, Kerze, Öl: Wohnungsbrände in Kärnten

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde Mittwoch binnen 15 Minuten zu zwei Einsätzen alarmiert, bei denen jeweils eine Person verletzt wurde. Bei einem Wohnungsbrand und bei einer Verpuffung wurde jeweils eine Person verletzt. Brandeinsätze gab es auch in Kötschach-Mauthen und in Radenthein.
Ein 27-jähriger Syrer vergaß am Mittwoch einen Topf mit Speiseöl auf dem eingeschalteten Herd in seiner Wohnung, kurz nach 14.30 Uhr entzündete sich das Öl. Er unternahm einen Löschversuch – leider mittels Wasser, das wiederum zu einer Fettexplosion führte und ihm an den Fingern der rechten Hand Verletzungen zufügte. Der 27-Jährige bat einen Nachbarn um Hilfe, welcher den Brand mit einem Schaumlöscher beenden konnte.
Der Verletzte begab sich selbstständig ins Klinikum Klagenfurt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.
Eine kurze Ablenkung, noch schnell die Wäsche aufhängen, den Müll hinaustragen oder den Kindern zu Hilfe eilen – und schon brennt Öl oder Fett in der Küche. Aufgrund der enormen Hitze auf dem Herd kann es sich selbst entzünden.
Löscht man diesen Brand mit Wasser, kommt es zu einer Fettexplosion. Das Löschwasser verdampft schlagartig; der Wasserdampf kann auch das brennende Fett aus der Pfanne holen und schlimme Verletzungen verursachen.
Feuer braucht Sauerstoff
Nimmt man dem Brand den Sauerstoff, erlischt er: Also die Pfanne mit dem brennenden Öl mit einem Deckel zudecken! Der Deckel bleibt drauf, bis das Öl kalt ist!
Mit Zigarette eingeschlafen
In ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Gemeinde Radenthein dürfte eine 70-Jährige Mittwochmittag eingeschlafen sein. Durch den Schwelbrand erlitt die Frau eine Kohlenmonoxidvergiftung. Sie wurde von der Feuerwehr Untertweng ins Freie verbracht und vom Team des Rettungshubschraubers RK1 ins Krankenhaus geflogen.
Kerze löste Brand aus
Ebenfalls in ein Mehrparteienhaus mussten die Feuerwehren in Kötschach-Mauthen ausrücken: In der Wohnung einer 67-Jährigen entzündete am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine Kerze, welche beim Verlassen der Wohnung nicht ausgelöscht wurde, am Esstisch in der Küche mehrere Gegenstände.
Der Rauch löste den Alarm beim Heimrauchmelder aus, der von zwei vor dem Haus anwesenden Männern, 74 und 79 Jahre alt, wahrgenommen werden konnte. Der 79-Jährige stieg sogleich über ein Fenster in die Wohnung ein und zog den Esstisch auf die Terrasse. Er löschte auch den Kleinbrand. Die eingetroffenen Feuerwehren Kötschach-Mauthen, Würmlach, Laas und Dellach/Gail mussten nicht mehr eingreifen. Durch das Brandgeschehen waren weder Personen gefährdet noch verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
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