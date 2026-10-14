Zigarette, Kerze, Öl: Wohnungsbrände in Kärnten

Eine kurze Ablenkung, noch schnell die Wäsche aufhängen, den Müll hinaustragen oder den Kindern zu Hilfe eilen – und schon brennt Öl oder Fett in der Küche. Aufgrund der enormen Hitze auf dem Herd kann es sich selbst entzünden.

Löscht man diesen Brand mit Wasser, kommt es zu einer Fettexplosion. Das Löschwasser verdampft schlagartig; der Wasserdampf kann auch das brennende Fett aus der Pfanne holen und schlimme Verletzungen verursachen.

Feuer braucht Sauerstoff

Nimmt man dem Brand den Sauerstoff, erlischt er: Also die Pfanne mit dem brennenden Öl mit einem Deckel zudecken! Der Deckel bleibt drauf, bis das Öl kalt ist!