„Bin dem Papst schon mehrmals begegnet“

Durch ein Wechselbad der Gefühle gingen Dienstagabend Millionen Katholiken auf der ganzen Welt. Um 20 Uhr gab es zunächst kollektives Aufatmen, als der Vatikan bekanntgab, dass der Papst seine Operation in der Gemelli-Klinik gut überstanden habe. Um 23 Uhr dann der Schock: Via ärztlichem Bulletin wurde bestätigt, dass es sich beim Knoten an der Lunge um einen bösartigen Tumor gehandelt habe. Seither herrscht auch bei den steirischen Gläubigen, die den amerikanischen Pontifex rasch ins Herz geschlossen hatten, große Besorgnis. Viele sprechen für ihn Gebete, in den Kirchen werden Kerzen entzündet – in der Hoffnung, dass der 71-Jährige schnell wieder gesund werden möge.