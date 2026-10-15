Jetzt kommt die „Bier-Revolution“ am Hahnenkamm

Bagger im Zielgelände

Deshalb wird im Moment im Zielbereich gebuddelt. „Wir haben die größte Erdbewegungsarbeit seit 1997 im Ziel, weil wir eine dritte Haupttribüne für Abfahrt und Super-G haben werden und die nötigen Leitungen für Strom, Wasser und Kanal graben“, erklärte Michael Huber. Der Präsident des Kitzbüheler Ski Club ist mit seinem Team aber auch bemüht, die Sicherheit der Athleten weiter zu erhöhen. Deshalb wurde das Netz in der Steilhang-Ausfahrt, das 1977 gebaut wurde, ebenso wie das Gschöss-Netz erneuert. „Damit sind alle Netze auf dem neuesten Stand der Technik“, sagte Huber.