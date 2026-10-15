Jetzt kommt die „Bier-Revolution“ am Hahnenkamm

Vor dem Weltcup-Start wirft bereits das 88. Rennen in Kitzbühel seinen Schatten voraus. Jetzt wurden einige Neuerungen präsentiert – darunter auch eine „Bier-Revolution“
Der Weltcup-Winter ist in den Startlöchern und nimmt kommende Woche in Sölden so richtig Fahrt auf. Eines der großen Highlights ist einmal mehr das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel von 18. bis 24. Jänner 2027. In der Gamsstadt laufen die Vorbereitungen dazu bereits an – und begannen mit einem Paukenschlag. Oder besser gesagt einem Fassanstich.
Denn nach 30 Jahren gibt es beim Hahnenkamm-Rennen eine „Bier-Revolution“: Die Zusammenarbeit mit „Gösser“ ging zu Ende. „Wie es so ist in Partnerschaften – irgendwann ist es nicht mehr so prickelnd“, erklärte der Kitzbühel-Sieger von 1982 und jetzige Agentur-Chef Harti Weirather.
Neues auch abseits der Zapfhähne
Nun gibt es für die tausenden Ski-Fans ab 2027 gleich einen Bier-Doppelpack: Die beiden Privat-Brauereien „Erdinger“ und „Stiegl“ werden gemeinsam den Ausschank übernehmen. „Wir werden mit Herz die Partnerschaft leben“, sagte Erdinger-Geschäftsführer Wolfgang Kuffner. „Wir sind wahnsinnig gern dabei“, freute sich Stiegl-Chef Heinrich Kiener.
Aber auch abseits der Zapfhähne wird auf der Streif gewerkelt. „Wir wollen das attraktivste, beste Skirennen der Welt sein – und der beste Gastgeber, den es im Sport gibt“, betonte Weirather.
Bagger im Zielgelände
Deshalb wird im Moment im Zielbereich gebuddelt. „Wir haben die größte Erdbewegungsarbeit seit 1997 im Ziel, weil wir eine dritte Haupttribüne für Abfahrt und Super-G haben werden und die nötigen Leitungen für Strom, Wasser und Kanal graben“, erklärte Michael Huber. Der Präsident des Kitzbüheler Ski Club ist mit seinem Team aber auch bemüht, die Sicherheit der Athleten weiter zu erhöhen. Deshalb wurde das Netz in der Steilhang-Ausfahrt, das 1977 gebaut wurde, ebenso wie das Gschöss-Netz erneuert. „Damit sind alle Netze auf dem neuesten Stand der Technik“, sagte Huber.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.