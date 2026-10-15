Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Details zu Neuerungen

Jetzt kommt die „Bier-Revolution“ am Hahnenkamm

Ski Alpin
15.10.2026 06:38
Vor dem Weltcup-Start wirft bereits das 88. Rennen in Kitzbühel seinen Schatten voraus.
Vor dem Weltcup-Start wirft bereits das 88. Rennen in Kitzbühel seinen Schatten voraus.(Bild: GEPA)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Vor dem Weltcup-Start wirft bereits das 88. Rennen in Kitzbühel seinen Schatten voraus. Jetzt wurden einige Neuerungen präsentiert – darunter auch eine „Bier-Revolution“ 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Weltcup-Winter ist in den Startlöchern und nimmt kommende Woche in Sölden so richtig Fahrt auf. Eines der großen Highlights ist einmal mehr das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel von 18. bis 24. Jänner 2027. In der Gamsstadt laufen die Vorbereitungen dazu bereits an – und begannen mit einem Paukenschlag. Oder besser gesagt einem Fassanstich.

Lesen Sie auch:
ÖSV-Generalsekretär Jan Überall hat sich zur Personalie Marcel Hirscher geäußert.  
Klartext von ÖSV-Boss
Comeback schon in Sölden? „Tut dem Skisport gut“
15.10.2026
Nach großer Aufregung
Premiere! Spektakuläre Neuerung bei Ski-Klassiker
14.10.2026

Denn nach 30 Jahren gibt es beim Hahnenkamm-Rennen eine „Bier-Revolution“: Die Zusammenarbeit mit „Gösser“ ging zu Ende. „Wie es so ist in Partnerschaften – irgendwann ist es nicht mehr so prickelnd“, erklärte der Kitzbühel-Sieger von 1982 und jetzige Agentur-Chef Harti Weirather.

Neues auch abseits der Zapfhähne
Nun gibt es für die tausenden Ski-Fans ab 2027 gleich einen Bier-Doppelpack: Die beiden Privat-Brauereien „Erdinger“ und „Stiegl“ werden gemeinsam den Ausschank übernehmen. „Wir werden mit Herz die Partnerschaft leben“, sagte Erdinger-Geschäftsführer Wolfgang Kuffner. „Wir sind wahnsinnig gern dabei“, freute sich Stiegl-Chef Heinrich Kiener.

Die „Stiegl“-Eigentümer Heinrich Dieter und Alessandra Kiener (l.) sowie Erdinger-Boss Wolfgang ...
Die „Stiegl“-Eigentümer Heinrich Dieter und Alessandra Kiener (l.) sowie Erdinger-Boss Wolfgang Kuffner (M.) stießen mit Harti Weirather und KSC-Präsident Michael Huber an.(Bild: Roland Hölzl/Stiegl)

Aber auch abseits der Zapfhähne wird auf der Streif gewerkelt. „Wir wollen das attraktivste, beste Skirennen der Welt sein – und der beste Gastgeber, den es im Sport gibt“, betonte Weirather.

Bagger im Zielgelände
Deshalb wird im Moment im Zielbereich gebuddelt. „Wir haben die größte Erdbewegungsarbeit seit 1997 im Ziel, weil wir eine dritte Haupttribüne für Abfahrt und Super-G haben werden und die nötigen Leitungen für Strom, Wasser und Kanal graben“, erklärte Michael Huber. Der Präsident des Kitzbüheler Ski Club ist mit seinem Team aber auch bemüht, die Sicherheit der Athleten weiter zu erhöhen. Deshalb wurde das Netz in der Steilhang-Ausfahrt, das 1977 gebaut wurde, ebenso wie das Gschöss-Netz erneuert. „Damit sind alle Netze auf dem neuesten Stand der Technik“, sagte Huber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
15.10.2026 06:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
146.833 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
131.905 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
109.128 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1080 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
836 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
684 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Ski Alpin
Details zu Neuerungen
Jetzt kommt die „Bier-Revolution“ am Hahnenkamm
Klartext von ÖSV-Boss
Comeback schon in Sölden? „Tut dem Skisport gut“
Sport Tv Logo
ÖSV-Läufer schwärmt:
„Mothl als Trainer zu haben, ist ein Glücksfall!“
Nach großer Aufregung
Premiere! Spektakuläre Neuerung bei Ski-Klassiker
Stadlober im Interview
Schlägt ÖSV zurück? „Da arbeiten wir stark daran!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf