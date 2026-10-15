Peter Habeler geehrt: Die Freude am Berg bleibt!

Peter Habeler schrieb 1978 mit Reinhold Messner Alpingeschichte: Als erster Mensch bestieg der Tiroler den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff. Nun erhält der 84-Jährige den Piolet d’Or für sein Lebenswerk. Die „Bergkrone“ wanderte mit der Bergsteigerlegende in seiner Heimat Mayrhofen auf den Filzenkogel – und erfuhr, warum es am Berg um weit mehr als hohe Gipfel geht.
Die „Bergkrone“ traf Peter Habeler in seiner Heimat Mayrhofen und wanderte mit ihm auf den 2227 Meter hohen Filzenkogel. Unterwegs hätten wir über die großen Berge dieser Welt plaudern können. Über den Everest. Den Himalaya. Yosemite. Über den 8. Mai 1978, jenen Tag, an dem Peter mit Reinhold Messner die Grenzen des Vorstellbaren verschob. Oder über die Menschenmassen, die sich heute auf den höchsten Berg der Erde schieben.
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