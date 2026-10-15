Peter Habeler geehrt: Die Freude am Berg bleibt!

Die „Bergkrone“ traf Peter Habeler in seiner Heimat Mayrhofen und wanderte mit ihm auf den 2227 Meter hohen Filzenkogel. Unterwegs hätten wir über die großen Berge dieser Welt plaudern können. Über den Everest. Den Himalaya. Yosemite. Über den 8. Mai 1978, jenen Tag, an dem Peter mit Reinhold Messner die Grenzen des Vorstellbaren verschob. Oder über die Menschenmassen, die sich heute auf den höchsten Berg der Erde schieben.