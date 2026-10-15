Radfahrer (18) kracht in Auto: Hals aufgeschlitzt!

Ein 35-jähriger polnischer Staatsangehöriger lenkte Mittwochabend seinen Pkw in Linz auf der Stadlerstraße in Richtung Landwiedstraße und wollte rückwärts in einen Parkplatz einparken. Er setzte den Blinker, fuhr auf den Mehrzweckstreifen und blieb stehen, um vor dem Einparken die Autos, die hinter ihm fuhren, vorbeifahren zu lassen.