Radfahrer (18) kracht in Auto: Hals aufgeschlitzt!

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend in Linz. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad ungebremst gegen das Heck eines Autos. Er wurde dabei so unglücklich am Hals verletzt, dass er noch vor Ort von den Rettungssanitätern reanimiert werden musste.
Ein 35-jähriger polnischer Staatsangehöriger lenkte Mittwochabend seinen Pkw in Linz auf der Stadlerstraße in Richtung Landwiedstraße und wollte rückwärts in einen Parkplatz einparken. Er setzte den Blinker, fuhr auf den Mehrzweckstreifen und blieb stehen, um vor dem Einparken die Autos, die hinter ihm fuhren, vorbeifahren zu lassen.
Ungebremst ins Heck
Zur selben Zeit fuhr ein 18-jähriger Linzer mit dem Fahrrad auf dem Mehrzweckstreifen und fuhr ungebremst in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Der Aufprall ereignete sich mit so einer Wucht, dass der 18-Jährige sich eine schwere Schnittwunde im Halsbereich zuzog.
Musste reanimiert werden
Er wurde vor Ort von Ersthelfern sowie von Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt und reanimiert. Unter Begleitung des Notarztes wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.
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