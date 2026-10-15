Ukraine meldet bessere Starlink-Verbindung

Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete am späten Mittwochabend eine Verbesserung der Verbindungen. „Wenn die Angriffe weitergehen und Starlink nicht funktioniert, werden natürlich Menschen sterben“, hatte zuvor der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan erklärt. Der Präsident bezeichnete die Störung des Dienstes als „großen Fehler“. „Ich hoffe wirklich, dass es sich um einen Fehler handelt, vielleicht um ein größeres technisches Problem. Ich weiß es nicht, aber wir fordern, dass der Dienst wiederhergestellt wird“, sagte Selenskyj auf die Frage, welche Botschaft er an Firmenchef Elon Musk richten wolle. Ausschnitte aus Morgans Interview des ukrainischen Staatschefs wurden im Internet veröffentlicht.