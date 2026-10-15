Höchstgericht stoppt Millionen-Bauprojekt

Es ist der nächste Rückschlag für den Mutterkonzern von Hofer, dessen neues Hauptquartier im Stadtteil Maxglan entsteht. Nach der im April erfolgten Eröffnung des ersten Gebäudes an der Innsbrucker Bundesstraße hätten die Arbeiten für die zweite Bau-Etappe beginnen sollen. Die Baubewilligung steht seit Mai 2025. Doch jetzt schritt der Verfassungsgerichtshof ein und hob die Bebauungspläne für das Millionen-Projekt auf.