BVB-Blamage: Hat Kovac sich mit Startelf verzockt?

Sein Fazit? „Wir haben zu Recht verloren!“ Doch hat er sich am Ende einfach selbst vercoacht? „Erst nach unserem Vierfachwechsel sind wir besser ins Spiel gekommen und haben das Heft in die Hand genommen“, gab der seit Donnerstag nun 55-Jährige selbst zu und betonte: „Letzten Endes hat jeder Einzelne, der bei uns im Kader ist, die Möglichkeit beziehungsweise die Qualität zu spielen. Das hat nicht geklappt. Das muss ich ganz klar sagen. Das nehme ich dann auch auf meine Kappe. Ich habe die Mannschaft aufgestellt, aber die Leidenschaft hat mir einfach gefehlt.“