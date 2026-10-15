Bei den Pleiten sind die Pioneers unter den Besten

In der ICE Hockey League stehen die Pioneers Vorarlberg am Freitag gegen Fehervar vor einem traurigen Jubiläum – es könnte die bereits 20. Niederlage in Serie setzen. Damit sind die Ländle-Cracks national einsame Spitze, was Pleiten in Serie betrifft. Zumindest weltweit gibt es aber Teams, die diese „Leistung“ sogar noch übertroffen haben.
Mit sportlichen Erfolgen können die Pioneers Vorarlberg derzeit leider nicht aufwarten. Dafür sind die Ländle-Cracks in einer negativ behafteten „Bestenliste“ ganz vorne dabei – in der Kategorie „längste Niederlagenserie“ haben sich die Feldkircher den Österreich-Rekord schon längst geschnappt. Und könnten ihn mit einer 20. Pleite in Serie am Freitag gegen Ferencváros Budapest weiter ausbauen. Davor hielt Fehervar die mieseste Bilanz – die Ungarn kassierten in ihrer Premierensaison 2007/08 in der damaligen EBEL 15 Niederlagen in Folge an.
Auch in den Top-Ligen der Welt findet sich niemand, der den Pioneers das Wasser reichen kann. In der nordamerikanischen NHL brachten es die Buffalo Sabres (2020/21) und die Pittsburgh Penguins (2003/04) jeweils auf 18 verlorene Spiele. In der deutschen DEL hatte Schwenningen 2002/03 mit ebenfalls 18 den Tiefpunkt. In der Schweizer Nationalliga A hält der HC Ajoe den zweifelhaften Rekord mit 19 Pleiten.
Pistons mit Horrorsaison
Etwas angenehmer, wenn auch nicht viel, wird es, wenn man die Sportart wechselt. Da findet sich im österreichischen Bundesligafußball der SC Neusiedl, der 1983/84 20 Mal in Serie verlor, 27 insgesamt und dazwischen nur einen „Sieg“ am grünen Tisch verbuchte. In der englischen Premiere League schaffte es auch Sunderland, saisonübergreifend von 2003 bis 2005 20 Mal in Folge zu verlieren. Und den einsamen Rekord halten die Detroit Pistons in der amerikanischen NBA – die Basketballer waren 2023/24 gewaltige 28 Spiele in Serie der Loser.
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