Bei den Pleiten sind die Pioneers unter den Besten

Pistons mit Horrorsaison

Etwas angenehmer, wenn auch nicht viel, wird es, wenn man die Sportart wechselt. Da findet sich im österreichischen Bundesligafußball der SC Neusiedl, der 1983/84 20 Mal in Serie verlor, 27 insgesamt und dazwischen nur einen „Sieg“ am grünen Tisch verbuchte. In der englischen Premiere League schaffte es auch Sunderland, saisonübergreifend von 2003 bis 2005 20 Mal in Folge zu verlieren. Und den einsamen Rekord halten die Detroit Pistons in der amerikanischen NBA – die Basketballer waren 2023/24 gewaltige 28 Spiele in Serie der Loser.