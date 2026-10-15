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„Krone“-Kolumne

Gute Besserung einem Papst, der der Welt guttut

Kolumnen
15.10.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
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„Mit einer gewissen Portion Humor, mit Kraft und mit der Entschlossenheit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, so gehe der Papst mit den Herausforderungen seines Amtes um. Dass er trotz der Belastungen noch nicht zusammengebrochen ist, darauf sei er stolz, meinte John Prevost anlässlich des 71. Geburtstags seines Bruders Leo XIV. im September. „Er hält durch. Er kommt zurecht. Er stellt sich der Situation.“

Man muss kein Katholik sein, ja nicht einmal religiös, um zu erkennen, dass dieser Papst unserer Zeit guttut. Er bietet Trump die Stirn, widmete sich in seiner Enzyklika mit moderner Weitsicht den Herausforderungen der KI, kämpft unermüdlich gegen die zwischenmenschliche Verrohung und für den Frieden. Erst vor Kurzem bewies Leo bei seinem Besuch in Frankreich, wie sehr er die Jugend begeistern kann. Sogar der französische Klerus war überrascht von den Massen, die Leo bei seiner Fahrt über die Champs-Élysées zujubelten. „Mit euch wird Europa, fest verwurzelt, weiter gedeihen und die ganze Welt inspirieren“, sagte er später bei seiner fast schon feurigen Europarede in Metz. „Liebt das Leben in jedem Augenblick und habt keine Angst vor der Zukunft!“

Doch auch für einen Papst dürfen die großen Herausforderungen der Menschheit im Angesicht einer Lungenkrebsdiagnose für einen Moment in den Hintergrund treten. Für diesen ganz persönlichen Kampf, dem er sich hoffentlich auch mit Humor, Kraft und Liebe zum Leben zu stellen vermag.

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