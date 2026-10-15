Gute Besserung einem Papst, der der Welt guttut

Man muss kein Katholik sein, ja nicht einmal religiös, um zu erkennen, dass dieser Papst unserer Zeit guttut. Er bietet Trump die Stirn, widmete sich in seiner Enzyklika mit moderner Weitsicht den Herausforderungen der KI, kämpft unermüdlich gegen die zwischenmenschliche Verrohung und für den Frieden. Erst vor Kurzem bewies Leo bei seinem Besuch in Frankreich, wie sehr er die Jugend begeistern kann. Sogar der französische Klerus war überrascht von den Massen, die Leo bei seiner Fahrt über die Champs-Élysées zujubelten. „Mit euch wird Europa, fest verwurzelt, weiter gedeihen und die ganze Welt inspirieren“, sagte er später bei seiner fast schon feurigen Europarede in Metz. „Liebt das Leben in jedem Augenblick und habt keine Angst vor der Zukunft!“