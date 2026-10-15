Gute Besserung einem Papst, der der Welt guttut

„Mit einer gewissen Portion Humor, mit Kraft und mit der Entschlossenheit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, so gehe der Papst mit den Herausforderungen seines Amtes um. Dass er trotz der Belastungen noch nicht zusammengebrochen ist, darauf sei er stolz, meinte John Prevost anlässlich des 71. Geburtstags seines Bruders Leo XIV. im September. „Er hält durch. Er kommt zurecht. Er stellt sich der Situation.“
Man muss kein Katholik sein, ja nicht einmal religiös, um zu erkennen, dass dieser Papst unserer Zeit guttut. Er bietet Trump die Stirn, widmete sich in seiner Enzyklika mit moderner Weitsicht den Herausforderungen der KI, kämpft unermüdlich gegen die zwischenmenschliche Verrohung und für den Frieden. Erst vor Kurzem bewies Leo bei seinem Besuch in Frankreich, wie sehr er die Jugend begeistern kann. Sogar der französische Klerus war überrascht von den Massen, die Leo bei seiner Fahrt über die Champs-Élysées zujubelten. „Mit euch wird Europa, fest verwurzelt, weiter gedeihen und die ganze Welt inspirieren“, sagte er später bei seiner fast schon feurigen Europarede in Metz. „Liebt das Leben in jedem Augenblick und habt keine Angst vor der Zukunft!“
Doch auch für einen Papst dürfen die großen Herausforderungen der Menschheit im Angesicht einer Lungenkrebsdiagnose für einen Moment in den Hintergrund treten. Für diesen ganz persönlichen Kampf, dem er sich hoffentlich auch mit Humor, Kraft und Liebe zum Leben zu stellen vermag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.