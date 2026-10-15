Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Welch ein Segen“

Kaley Cuoco ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Society International
15.10.2026 06:34
Kaley Cuoco hat nun zwei Töchter mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey.
Kaley Cuoco hat nun zwei Töchter mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/kaleycuoco)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspielerin Kaley Cuoco („The Big Bang Theory“, „The Flight Attendant“) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram gab die 40-Jährige die Ankunft von Philomena Carmine Bobby Pelphrey mit dem Geburtsdatum 12. Oktober bekannt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Tom Pelphrey (44), hat Cuoco bereits Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey, die im März 2023 geboren wurde. „Es gibt wieder einmal keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben“, schrieb Cuoco. „Welch ein Segen. Wir sind so dankbar für die verrückte, wilde Reise mit Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo gebracht hat!“ Jetzt sei die Familie komplett.

Cuoco witzelte, dass es nun an der Zeit sei, Matildas Baby nach Hause zu bringen. Die Schauspielerin postete mehrere Fotos, darunter eines von der strahlenden Dreijährigen in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Big Sister“. Weitere Fotos zeigen Cuoco noch im Krankenbett mit der neugeborenen Tochter und die strahlenden Eltern samt Baby.

Cuoco machte auch hochschwanger eine gute Figur.
Cuoco machte auch hochschwanger eine gute Figur.(Bild: AFP/JOE SCARNICI)

Cuoco und Pelphrey seit 2024 verlobt
Auch der Vater hieß den Nachwuchs auf Instagram willkommen. „Ein weiteres Wunder. Willkommen in unserer Familie, jüngste Königin!“, schrieb er zu einer Reihe von Schnappschüssen. „Du bist ein Champion“, lobte er seine Partnerin. „Die Mädels und ich wären ohne dich verloren.“

Lesen Sie auch:
Großer Auftritt für die schwangere Schauspielerin! Bei einem aktuellen Red-Carpet-Event zog „The ...
„Big Bang“-Baby-Alarm
Cuoco: „Hätte bei Premiere beinahe entbunden!“
25.06.2026
„War schwieriger“
Kaley Cuoco jubelt über zweites Baby: Es wird …
11.06.2026

Cuoco und Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen „Ozark“-Staffel kennengelernt und sich wenig später als Paar gezeigt. Ein gutes Jahr nach der Geburt ihrer ersten Tochter gaben sie im August 2024 ihre Verlobung bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
15.10.2026 06:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kaley Cuoco
The Big Bang TheoryInstagram
MutterFamilie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
146.833 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
131.905 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
109.128 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1080 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
836 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
684 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Society International
„Neues Projekt“
Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren Baby Nummer 3!
„Welch ein Segen“
Kaley Cuoco ist zum zweiten Mal Mutter geworden
Kritik an Satire-Show
Böhmermann als Ulrich Siegmund von Lkw überfahren
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
1000 Euro für ...
Vanessa Mai packt über pikantes Fan-Angebot aus
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf