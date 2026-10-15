Kaley Cuoco ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Tom Pelphrey (44), hat Cuoco bereits Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey, die im März 2023 geboren wurde. „Es gibt wieder einmal keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben“, schrieb Cuoco. „Welch ein Segen. Wir sind so dankbar für die verrückte, wilde Reise mit Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo gebracht hat!“ Jetzt sei die Familie komplett.