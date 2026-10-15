Gesundheitsarbeiter treten im Kongo in den Streik

Nur Notfallversorgung gewährleistet

Nach Angaben von Gewerkschaftskoordinator Damien Muhindo finde der Streik auch in von Ebola betroffenen Regionen statt. Lediglich eine Mindestversorgung für Ebola-Behandlungszentren sei vorgesehen, die sich in stark reduzierter Kapazität auf Notfallversorgung und Isolierstationen beschränke. Muhindo bestätigte, dass ein Streik wichtige Bereiche wie Diagnose, Kontaktnachverfolgung und die Testungen von antiviralen Therapieverfahren sowie einem Impfstoff einschränken werde.