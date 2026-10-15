Österreicher beim Kauf von Elektrogeräten Spitze

Deutsche Umwelthilfe fordert Systemwechsel

Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnete Deutschland beim Umgang mit Elektrogeräten als „Problemfall in Europa“. Einerseits belasteten die vielen verkauften Geräte Ressourcen und das Klima. Andererseits deute die vergleichbar kleine Menge an entsorgten Geräten darauf hin, dass in Deutschland viele Elektrogeräte illegal entsorgt würden und beispielsweise im Restmüll, in der Natur oder auf Deponien im Ausland landeten, sagte die Bundesgeschäftsführerin der Deutsche Umwelthilfe, Barbara Metz.