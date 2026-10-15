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38 Kilo pro Person

Österreicher beim Kauf von Elektrogeräten Spitze

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15.10.2026 07:49
Zwischen 2015 und 2024 stieg der Verbrauch von Elektro- und Elektronikgeräten in der EU um 79 ...
Zwischen 2015 und 2024 stieg der Verbrauch von Elektro- und Elektronikgeräten in der EU um 79 Prozent, die Sammlung von Elektroschrott entwickelte sich hingegen langsamer.(Bild: domen.grogl@gmail.com/stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Menge neu auf den Markt gebrachter Elektrogeräte sind Österreich und Deutschland mit rund 38 Kilogramm pro Person Spitzenreiter in der EU. Sie sammelten damit 2024 um sechs Kilogramm mehr an als im EU-weiten Durchschnitt, wie am Mittwoch veröffentlichte Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat zeigen.

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Gleichzeitig wurden 2024 EU-weit nur rund zwölf Kilogramm an Elektrogerätschaften pro Person offiziell zur Entsorgung oder zum Recycling eingesammelt. Zum Vergleich: 2015 wurden der Statistik zufolge pro Person rund 18 Kilogramm Elektrogeräte angeschafft. Das entspricht einem Anstieg von fast 80 Prozent in neun Jahren. Treiber seien vor allem Großgeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler und Photovoltaikmodule.

Die Lücke zwischen der Neuanschaffung von Elektrogeräten und deren Entsorgung wächst.
Die Lücke zwischen der Neuanschaffung von Elektrogeräten und deren Entsorgung wächst.(Bild: Eurostat)

  Der Bestand an elektronischen Geräten wuchs damit laut Eurostat um rund 20 Kilogramm pro Kopf. Ob die zusätzlichen Geräte noch genutzt, schlicht gehortet oder inoffiziell entsorgt wurden, bleibt demnach unklar.

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