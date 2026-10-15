Jetzt droht der nächste Preisschock beim Wohnen!

Wohnen wird immer teurer – und der nächste Preisschock könnte bereits vor der Tür stehen. Kommt nun auch noch eine massive Mieterhöhung bei den gemeinnützigen Wohnungen? Es gibt erste Hinweise auf mögliche Mehrbelastungen für Hunderttausende Haushalte. Ein Bauexperte fantasiert noch, doch die FPÖ zeigt sich bereits alarmiert. Erste Details sorgen für Zündstoff