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Hunderttausende Wiener

Jetzt droht der nächste Preisschock beim Wohnen!

Wien
15.10.2026 05:15
Mietern in gemeinnützigen Wohnungen droht nun die nächste massive Belastungswelle.
Mietern in gemeinnützigen Wohnungen droht nun die nächste massive Belastungswelle.(Bild: BERNARD BODO)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Wohnen wird immer teurer – und der nächste Preisschock könnte bereits vor der Tür stehen. Kommt nun auch noch eine massive Mieterhöhung bei den gemeinnützigen Wohnungen? Es gibt erste Hinweise auf mögliche Mehrbelastungen für Hunderttausende Haushalte. Ein Bauexperte fantasiert noch, doch die FPÖ zeigt sich bereits alarmiert. Erste Details sorgen für Zündstoff

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Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Wohnen zur Miete in acht von neun Bundesländern teurer wurde. Auch in der Bundeshauptstadt verteuerten sich Mietwohnungen überdurchschnittlich. In Wien stiegen die Angebotspreise um sieben Prozent auf 22,6 Euro pro Quadratmeter. Damit bleibt die Stadt das teuerste Bundesland für Wohnungssuchende. Doch jetzt könnte schon der nächste Preisschock drohen.

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