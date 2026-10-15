Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren Baby Nummer 3!

„Es hat sich einfach so gefügt, dass ich erst in diesem späteren Lebensabschnitt Mutter geworden bin“, erklärte Swank unlängst dem „People“-Magazin über ihr spätes Mutterglück. „Es war nicht so, dass ich sie nicht schon früher gewollt hätte. Es gab viele Dinge, die dem im Wege standen, und deshalb kann ich mir jetzt wirklich die Zeit nehmen, bei ihnen zu sein.“