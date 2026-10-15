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Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren Baby Nummer 3!

Society International
15.10.2026 07:28
Oscarpreisträgerin Hilary Swank freut sich mit 52 Jahren über weiteren Nachwuchs.
Oscarpreisträgerin Hilary Swank freut sich mit 52 Jahren über weiteren Nachwuchs.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was für eine zuckersüße Baby-Überraschung! Hilary Swank verriet auf Instagram, dass sie mit 52 Jahren noch einmal Mama wird. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Philip Schneider (53) freuen sich auf Nachwuchs Nummer 3.

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Da staunten Swanks Fans nicht schlecht, als die Oscarpreisträgerin auf Instagram die frohen Baby-News öffentlich machte. 

Swank zeigt leuchtenden Babybauch
„Viele Leute haben mich gefragt, welches Projekt ich als Nächstes mache, und dieses hier kommt im Dezember“, schrieb die Hollywood-Schauspielerin.

Dazu postete sie einen witzigen Clip, in sie und ihre Familie mit leuchtenden Glowsticks versehen vor der Kamera tanzen. Süßes Detail: Swanks runder Bauch, in dem Baby Nummer drei zu sehen ist!

Mit diesem Clip machte Hilary Swank die süßen Baby-News öffentlich:

„Hat sich einfach so gefügt“
Vor drei Jahren freute sich Swank über die Geburt ihrer Zwillinge Aya und Ohm. Für die damals 48-Jährige der erste Nachwuchs. Swank erklärte damals offen, dass der Weg zu ihren Wunschkindern „nicht einfach“ gewesen sei, es sich aber am Ende mehr als gelohnt habe. 

„Es hat sich einfach so gefügt, dass ich erst in diesem späteren Lebensabschnitt Mutter geworden bin“, erklärte Swank unlängst dem „People“-Magazin über ihr spätes Mutterglück. „Es war nicht so, dass ich sie nicht schon früher gewollt hätte. Es gab viele Dinge, die dem im Wege standen, und deshalb kann ich mir jetzt wirklich die Zeit nehmen, bei ihnen zu sein.“

Hilary Swank während ihrer ersten Schwangerschaft mit Ehemann Philip Schneider am Red Carpet
Hilary Swank während ihrer ersten Schwangerschaft mit Ehemann Philip Schneider am Red Carpet(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)

Familienglück mit Ehemann Nummer zwei
Hilary Swank, die bei den Oscars zweimal als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, war von 1997 bis 2007 mit Chad Lowe verheiratet.

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Philip Schneider, den sie bei einem Blinde-Date kennengelernt hatte, gab sie 2018 das Jawort. Und Baby Nummer drei macht das große Familienglück der Oscarpreisträgerin nun endgültig perfekt!

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