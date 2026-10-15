1,89 Meter mit 15! Volleyball-Talent ist begehrt

Stolze 1,89 Meter groß und erst 15 Jahre alt! Volleyballklub ATSC Klagenfurt hat mit Celine Gritzner einmal mehr ein Toptalent hervorgebracht. Die Schülerin hat sich sogar schon einen Platz im Bundesliga-Kader gesichert. Bisher gab’s zum Saisonstart mit ihr einen Sieg und eine Niederlage. „Ich muss sagen, dass sich der Unterschied zur 2. Liga gar nicht so groß anfühlt“, schmunzelt die Schülerin des Lerchenfeld-Gymnasiums. „Für mich ist das eine tolle Chance.“