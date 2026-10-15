1,89 Meter mit 15! Volleyball-Talent ist begehrt

Ein sprichwörtlich großes Talent haben die Volleyballerinnen von ATSC Klagenfurt im Bundesliga-Kader! Celine Gritzner misst mit 15 Jahren schon 1,89 Meter und hatte bereits Angebote von Klubs aus Italien. Ihre Mutter war früher selbst Volleyball-Vizemeisterin. Insgesamt spielen bei den Wildcats gleich vier Teenies in der „Ersten“.
Stolze 1,89 Meter groß und erst 15 Jahre alt! Volleyballklub ATSC Klagenfurt hat mit Celine Gritzner einmal mehr ein Toptalent hervorgebracht. Die Schülerin hat sich sogar schon einen Platz im Bundesliga-Kader gesichert. Bisher gab’s zum Saisonstart mit ihr einen Sieg und eine Niederlage. „Ich muss sagen, dass sich der Unterschied zur 2. Liga gar nicht so groß anfühlt“, schmunzelt die Schülerin des Lerchenfeld-Gymnasiums. „Für mich ist das eine tolle Chance.“
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