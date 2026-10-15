„Street Fighter“ bringt Kultspiel auf die Leinwand

Eine Verfilmung mit dem Flair des Spiels

In den 90er Jahren wurden Videospielverfilmungen oft ohne Gespür für die Vorlage umgesetzt. Man vertraute auf die Bekanntheit des Titels und kümmerte sich wenig um die Erwartungen der Fans. Das Ergebnis waren Kassenflops wie „Super Mario Bros.“ (1993) oder „Double Dragon“ (1994). Heute tragen oft Menschen die kreative Verantwortung, die selbst mit den Spielen aufgewachsen sind. Und das merkt man.