„Will verhindern, dass FPÖ je in Regierung kommt!“

Der Finanzminister und designierte Vizekanzler Markus Marterbauer spricht im „Krone“-Interview über die künftige SPÖ-Führung, das Verhältnis zur FPÖ, ob Noch-Vizekanzler Andreas Babler als Minister im Regierungsteam verbleiben kann und was mit dem Kapitel Gerhard Zeiler passiert.
„Krone“: Herr Minister, Sie sind vor zehn Tagen zum Vizekanzler designiert worden. Jetzt stellen Sie sich die Frage, warum tun Sie sich das an?
Markus Marterbauer: Weil mich neun Landesparteivorsitzende gebeten haben, das zu machen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die SPÖ in der Regierung bleibt, weil die Alternative verheerend wäre. Ich will diese Verantwortung auch übernehmen und glaube, dass es mit meiner Rolle als Finanzminister ganz gut vereinbar ist.
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