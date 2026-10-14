„Will verhindern, dass FPÖ je in Regierung kommt!“

„Krone“: Herr Minister, Sie sind vor zehn Tagen zum Vizekanzler designiert worden. Jetzt stellen Sie sich die Frage, warum tun Sie sich das an?

Markus Marterbauer: Weil mich neun Landesparteivorsitzende gebeten haben, das zu machen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die SPÖ in der Regierung bleibt, weil die Alternative verheerend wäre. Ich will diese Verantwortung auch übernehmen und glaube, dass es mit meiner Rolle als Finanzminister ganz gut vereinbar ist.