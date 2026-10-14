Gewalt in Albanien eskaliert: Ministerium brennt

Demonstranten fordern Rücktritt des Premiers

Die jüngsten Unruhen stellen die bislang schwerste Eskalation dar und bedeuten eine wachsende Herausforderung für die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama. Die Demonstranten fordern auch Ramas Rücktritt. Seine Sozialisten und die heute oppositionellen rechten Demokraten wechseln einander seit der demokratischen Wende in dem ehemals kommunistischen Land vor mehr als 30 Jahren an der Regierung ab.