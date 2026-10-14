Topgesetzte Spielerinnen gleich zum Auftakt raus

Für die beiden topgesetzten Spielerinnen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula ist am Mittwoch schon im Auftaktmatch des WTA-1000-Turniers in Wuhan das Aus gekommen.
Die Weltranglisten-Zweite aus Belarus unterlag der US-Amerikanerin Ann Li 6:3,4:6,6:7(5). Vor dem Tiebreak hatte sie sieben Matchbälle abgewehrt, ehe Li den zehnten nutzte. Lis Landsfrau Pegula zog gegen Jelena Ostapenko aus Lettland 6:2,6:7(7),3:6 den Kürzeren. Pegula vergab in Satz zwei drei Matchbälle.
Ausgeschieden ist u.a. auch Nikola Bartunkova, die am Vortag die Osttirolerin Lilli Tagger in drei Sätzen eliminiert hatte. Die Tschechin verlor gegen Jasmine Paoline (ITA-15) 6:7(5),3:6.
In Shanghai erwischte es beim ATP-1000-Turnier den als Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime. Er musste im Achtelfinale beim Stand von 2:5 gegen den Norweger Casper Ruud wegen einer Knieverletzung aufgeben.
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