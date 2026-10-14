Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Meine es ernst“

Ex-Weltranglistendritter macht jetzt ein Praktikum

Tennis
14.10.2026 17:10
Milos Raonic (re.) gewann in seiner Karriere dreimal gegen Roger Federer (li.)
Milos Raonic (re.) gewann in seiner Karriere dreimal gegen Roger Federer (li.)(Bild: AFP/CARL COURT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er war mal Tennis-Weltranglistendritter, besiegte Roger Federer und Rafael Nadal, verdiente mehr als 18 Millionen Euro an Preisgeld und macht jetzt ein Praktikum! Für Milos Raonic beginnt ein völlig neues Kapitel ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 35-jährige Kanadier arbeitet künftig bei der Investmentbank Goldman Sachs in New York und hat sich für seinen Einstieg in die Finanzwelt ordentlich ins Zeug gelegt. Um dieses Praktikum zu bekommen absolvierte er mehr als 300 Stunden Prüfungsvorbereitung zum Finanzanalysten (CFA), führte 342 Networking-Gespräche und stellte sich gleich acht Bewerbungsgesprächen.

Schon vor seinem Abschied vom Profitennis beschäftigte sich Raonic intensiv mit seiner beruflichen Zukunft. „Ich habe meine CFA-Prüfungen begonnen, als ich noch auf der Tour war, um zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine“, verriet er gegenüber „The Times“.

„Ich wollte mir eine Chance erarbeiten“
Sein Ziel war es, eine neue Herausforderung zu finden, der er sich mit derselben Leidenschaft wie einst dem Tennis widmen kann. „Der wichtigste Punkt war: Worein kann ich dieselbe Energie und Intensität stecken wie mit 19 Jahren, als ich auf der Tour durchgestartet bin – ohne die Einschränkungen meiner körperlichen Probleme? Ich wollte mir eine Chance erarbeiten und das Gefühl haben, sie mir verdient zu haben.“

Milos Raonic
Milos Raonic(Bild: AP/Tim Ireland)

Gefürchteter Aufschlag
Während seiner Laufbahn zählte Raonic vor allem dank seines gefürchteten Aufschlags zur Weltspitze. Dreimal bezwang der 1,96-Meter-Riese Federer, zweimal Nadal. Dennoch erinnert er sich auch an Begegnungen, in denen er gegen die beiden Ausnahmekönner nahezu chancenlos war. „Da dachte man einfach nur: ‘Ich gehöre hier nicht hin‘ oder ‘Ich will nicht hier sein, sondern ganz woanders‘ – und das auf einem Platz in einem Stadion vor wahrscheinlich 10.000 Zuschauern.“

Und weiter: „Es geht dann nur darum, die nächsten anderthalb Stunden zu überstehen und so schnell wie möglich in die Umkleidekabine zu kommen.“

Wimbledon-Finale schmerzt noch immer
Sein bitterster Moment? Wimbledon-finale 2016. Wo er dem Briten Andy Murray glatt in drei Sätzen unterlag. „Ich denke, ich hätte manche Dinge besser machen können, aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Wenn man sieht, wie er gespielt hat“, erklärte der Kanadier rückblickend. Die Niederlage schmerzt noch immer: „Ich habe immer noch einen bitteren Nachgeschmack im Mund, wenn ich daran denke.“

Andy Murray gewann den Wimbledon-Titel 2016 und schlug im Endspiel Raonic.
Andy Murray gewann den Wimbledon-Titel 2016 und schlug im Endspiel Raonic.(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Nach zahlreichen Erfolgen und Enttäuschungen auf der ATP-Tour wartet auf Raonic nun eine neue Herausforderung: Diesmal nicht mit Tennisschläger, sondern in der Finanzwelt an der Wall Street.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
14.10.2026 17:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
142.315 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.213 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
104.176 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1032 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
679 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
651 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf