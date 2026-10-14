Ex-Weltranglistendritter macht jetzt ein Praktikum

„Ich wollte mir eine Chance erarbeiten“

Sein Ziel war es, eine neue Herausforderung zu finden, der er sich mit derselben Leidenschaft wie einst dem Tennis widmen kann. „Der wichtigste Punkt war: Worein kann ich dieselbe Energie und Intensität stecken wie mit 19 Jahren, als ich auf der Tour durchgestartet bin – ohne die Einschränkungen meiner körperlichen Probleme? Ich wollte mir eine Chance erarbeiten und das Gefühl haben, sie mir verdient zu haben.“