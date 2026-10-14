Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über 13.000 Euro

Ukrainisches Ehepaar darf Bonuszahlungen behalten

Niederösterreich
14.10.2026 17:15
Wer in Österreich für eine gewisse Zeit einen Wohnsitz gemeldet hatte, erhielt den Klimabonus – ...
Wer in Österreich für eine gewisse Zeit einen Wohnsitz gemeldet hatte, erhielt den Klimabonus – so auch jene, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben.(Bild: Karl Schöndorfer)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat entschieden, dass Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus bei der Berechnung von Kostenersätzen in der Grundversorgung nicht als Einkommen angerechnet werden dürfen. Die Grünen fordern nun, alle betroffenen Fälle zu überprüfen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor einem Jahr erhielten ukrainische Familien, die im Bezirk Amstetten wohnten, einen Brief von der Bezirkshauptmannschaft – eine Zahlungsaufforderung: Einkünfte wie Klimabonus, Heizkostenzuschuss oder die Schulstarthilfe sollen an die BH zurück überwiesen werden. Im Jänner darauf zog eine der Familien deshalb vor Gericht. Um die 13.000 Euro sollte sie zurückzahlen. Die FPÖ verteidigte das Vorhaben des Bezirkes damals mit den Worten „Kein Euro mehr als notwendig“, so FPÖ-Landesrat Martin Antauer.

Mehr als 51 Fälle in NÖ
Im Fall der Familie hat das Landesverwaltungsgericht nun entschieden, dass die Rückforderung unrechtmäßig ist. Die Grünen fordern nun die Überprüfung aller Fälle in diese Richtung – im Gespräch sind laut Grünen 51 Fälle mit Rückforderungen und 44 weitere Fälle, bei denen Asylsuchenden die Grundversorgung gekürzt wurde.

Lesen Sie auch:
Klimabonus, Heizkostenzuschuss, Kindergeld oder Schulstarthilfe: Sämtliche Einkünfte, die über ...
Nur in Amstetten
Ukrainer sollen Geld wieder zurückzahlen
10.09.2025

Der Kern des rechtlichen Streits: Ukrainische Kriegsgeflüchtete können so wie andere Asylsuchende eine Grundversorgung beantragen. Wer zusätzlich aber ein Einkommen hat, dem kann diese per Gesetz gestrichen werden – oder eben bereits ausbezahltes Geld sogar zurückverlangt werden.

Das kann aber nicht pauschal von einer Gruppe verlangt werden, sondern muss im Einzelfall geprüft werden. Im Fall in Amstetten war man der Meinung, dass Zahlungen vom Bund, wie Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus, zum Einkommen zählen.

Zitat Icon

Die Politik hat dem Recht zu folgen!

Markus Koza, Grünen-Mandatar

Bild: Johannes Zinner

Bundesgesetz ausgehebelt
„Das dem nicht so ist, ist im Bundesgesetz klipp und klar festgehalten“, betont Nationalrat Markus Koza von den Grünen. „Ein Bundesland kann nicht einfach so ein Bundesgesetz aushebeln!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.10.2026 17:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
142.315 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.213 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
104.176 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1032 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
679 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
651 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf