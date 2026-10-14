Ukrainisches Ehepaar darf Bonuszahlungen behalten

Vor einem Jahr erhielten ukrainische Familien, die im Bezirk Amstetten wohnten, einen Brief von der Bezirkshauptmannschaft – eine Zahlungsaufforderung: Einkünfte wie Klimabonus, Heizkostenzuschuss oder die Schulstarthilfe sollen an die BH zurück überwiesen werden. Im Jänner darauf zog eine der Familien deshalb vor Gericht. Um die 13.000 Euro sollte sie zurückzahlen. Die FPÖ verteidigte das Vorhaben des Bezirkes damals mit den Worten „Kein Euro mehr als notwendig“, so FPÖ-Landesrat Martin Antauer.