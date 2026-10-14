Mysteriös: In Innenstadt verschwinden Parkschilder

Plötzlich weniger Anrainerparkplätze

Besonders brisant: In Online-Foren wird seit Monaten berichtet, dass mobile Verkehrszeichen bei Anrainerparkzonen plötzlich verschwinden. Fehlt ein Schild, kann die Zone nicht entsprechend kontrolliert werden. Ein Bewohner berichtet, solche Fälle bereits mehrfach beim Bezirk gemeldet zu haben. Gleichzeitig wächst der Verdacht, dass manche Bezirksgäste den Parkplatzmangel bei ihren City-Ausflügen kurzerhand selbst „lösen“ und Schilder verschwinden lassen. Belegt ist dieser Verdacht allerdings nicht.