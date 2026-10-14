Kitzbühel übt den Spagat zwischen Geld und Seele

Spannender und teils emotionaler Tourismus-Diskussionsabend in Kitzbühel: Wie Einheimische zu „Reich & Schön“ stehen, wie Luxus in der Natur oder der Hermès-Auslage zelebriert wird – und was Ischgl vormacht. Für einen Eklat sorgte der neue Stadtmarketing-Chef mit einer Wortmeldung.