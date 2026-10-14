Nicht mit uns! Schuldspruch ohne jeglichen Zweifel

„Heute können ganz normale Akten bis zu 500 Seiten umfassen, weil vor allem unvertretene Personen die KI bemühen. Und ja, es macht zeitlich einen Unterschied, ob man 500 oder 20 Seiten zu studieren hat, um sich auf einen Prozess vorzubereiten.“ Auch die Staatsanwaltschaft kämpfe mit ihren elf Planstellen im Burgenland um die Seriosität. „Urlaube und Krankenstände können wir nur schwer abfedern. Wenn eine weitere Schlepperwelle ins Land schwappt, wird’s knapp“, so Wiener.