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Ganz schön heiß!

Heidi Klum verführt Fans im transparenten Catsuit

Star-Style
14.10.2026 17:00
Heidi Klum sorgt mit diesem Look für Schnappatmung.
Heidi Klum sorgt mit diesem Look für Schnappatmung.(Bild: Calzedonia)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Raus aus dem Bikini, rein in verführerische Spitze! Heidi Klum wird für Calzedonia zur Wiederholungstäterin und schlüpfte direkt von der aufregenden Bademode des Sommers in einen nicht minder heißen, semitransparenten Catsuit. 

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Denn Klum präsentiert für die italienische Marke auch heuer wieder die aufsehenerregendsten Strumpf-Trends der Saison.

Klum zeigt heißeste Trends der Saison
Und dass die ziemlich hot sind, das beweisen nicht nur der Wow-Einteiler, den die Model-Schönheit mit schwarzen Dessous und High Heels kombiniert, sondern auch weitere Modelle der aktuellen Calzedonia-Kollektion.

Heidi Klum schlüpfte für die aktuelle Calzedonia-Kampagne unter anderem in einen ...
Heidi Klum schlüpfte für die aktuelle Calzedonia-Kampagne unter anderem in einen Spitzen-Catsuit. Heiß!(Bild: Calzedonia)
Aber auch in Strumpfhosen mit roter Spitze macht die Model-Beauty eine fantastische Figur!
Aber auch in Strumpfhosen mit roter Spitze macht die Model-Beauty eine fantastische Figur!(Bild: Calzedonia)

Im Mittelpunkt stehen in diesem Herbst und Winter laut des Legwear-Spezialisten florale Spitzen- und Netzstrumpfhosen in Bordeauxrot, Dunkelblau und Braun. Und die Trend-Stücke sind wie jedes Jahr die perfekte Ergänzung für sinnliche, aber auch coole Herbst- und Winter-Looks!

Fokus liegt auf Heidis Beinen
Das beweisen schon die Kampagnenfotos mit Heidi Klum, die in bewusst reduzierter Kulisse fotografiert wurde. Denn ein schlichtes Setting und wenige Requisiten lenken den Blick auf die neuen Strümpfe, die die 53-Jährige mit unterschiedlichen Looks kombiniert – etwa mit Bodys oder Long-Blazer.

Und so wird deutlich, wie vielseitig sich die Modelle stylen lassen – mal als auffälliges Detail, mal als Mittelpunkt des Outfits.

Klum setzt ihre langen Beine mit den coolsten Trends der Saison in Szene.
Klum setzt ihre langen Beine mit den coolsten Trends der Saison in Szene.(Bild: Calzedonia)
Und beweist: Tolle Strümpfe sind die perfekte Ergänzung für jeden Look im Herbst und Winter.
Und beweist: Tolle Strümpfe sind die perfekte Ergänzung für jeden Look im Herbst und Winter.(Bild: Calzedonia)

So viel ist jedenfalls fix: Jedes Modell ist für sich ein kleines Highlight! Die aktuellen Calzedonia-Stücke bestechen etwa durch unterschiedliche Spitzen- und Netzmuster mit floralen Motiven. Besonderer Blickfang: die bordeauxrote Netzstrumpfhose mit Liberty-Blumenmuster, die Heidi gemeinsam mit dem passenden Netzoberteil trägt.

Wer wird bei diesen Trends nicht schwach?
Wer wird bei diesen Trends nicht schwach?(Bild: Calzedonia)

Klum von Rankin Archive in Szene gesetzt
In Dunkelblau wirkt das Modell etwas zurückhaltender und elegant, während transparente Blumenspitze in Braun dem Look eine warme Note verleiht. Und jedes Stück für sich setzt Klums lange Beine einfach perfekt in Szene!

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Geshootet wurde die aufregende Kampagne übrigens erneut von Rankin Archive, die kreative Leitung hatte Thomas Hayo. Und wie immer gibt‘s die neuesten Trends von Calzedonia ab sofort zum Nachshoppen.

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