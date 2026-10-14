Heidi Klum verführt Fans im transparenten Catsuit

Fokus liegt auf Heidis Beinen

Das beweisen schon die Kampagnenfotos mit Heidi Klum, die in bewusst reduzierter Kulisse fotografiert wurde. Denn ein schlichtes Setting und wenige Requisiten lenken den Blick auf die neuen Strümpfe, die die 53-Jährige mit unterschiedlichen Looks kombiniert – etwa mit Bodys oder Long-Blazer.