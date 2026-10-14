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Kritik an Satire-Show

Böhmermann als Ulrich Siegmund von Lkw überfahren

Society International
14.10.2026 17:52
In einer Szene des „ZDF Magazin Royale“ fährt Jan Böhmermann auf einem Moped durch die Gegend.
In einer Szene des „ZDF Magazin Royale“ fährt Jan Böhmermann auf einem Moped durch die Gegend.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/ZDF Magazin Royale)
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Von krone.at

Ein Ausschnitt der Sendung „ZDF Magazin Royale“ sorgt derzeit für heftige Kritik. Jan Böhmermann fährt darin auf einem Moped durch die Gegend und wird von einem Laster überrollt. Er soll in der Szene den AfD-Politiker Ulrich Siegmund imitieren.

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Im einen Moment fährt TV-Moderator Jan Böhmermann gut gelaunt auf einer Simson Schwalbe über eine Landstraße, im nächsten wird er von einem Lkw überfahren. Der Lastwagen setzt sogar noch einmal zurück, um ihn erneut zu überrollen.

Hier sehen Sie die Szene aus der Sendung vom 2. Oktober:

Selbes Moped wie das von Ulrich Siegmund
Die Anspielung auf Ulrich Siegmund ist kaum zu übersehen. Der AfD-Spitzenkandidat reiste gemeinsam mit seiner Frau auf einer blauen Simson Schwalbe zum Wahllokal an.

Ulrich Siegmund fuhr mit seiner blauen Schwalbe zum Wahllokal.
Ulrich Siegmund fuhr mit seiner blauen Schwalbe zum Wahllokal.(Bild: AP/APA/dpa/Kay Nietfeld)

„Mordfantasien“
Es hagelte prompt Kritik an der Satire. FDP-Generalsekretär Martin Hagen schrieb auf „X“: „Moralisch völlig enthemmt. Man stelle sich mal umgekehrt vor: Ein rechter TV-Clown belustigt sein Publikum mit Mordfantasien gegen ’nen linken Politiker. Wie lange würde der ÖRR den wohl durchfüttern? Man muss keine Sympathien für die AfD haben (ich habe Null), um das abzulehnen!“

Medienkritiker: „Gewaltfantasie“
Auch der deutsche Medienkritiker Peter Welchering äußerte sich auf X mehrfach zu dem Clip. Er sieht in dem Video eine „Visualisierung einer Gewaltfantasie“.

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Nicht der erste Skandal um Böhmermann
Es ist nicht das erste Mal, dass Jan Böhmermann mit seinen Inhalten auf Kritik stößt. Der wohl größte Skandal war ein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Auch Gerichte beschäftigten sich damals mit dem Gedicht, mehrere Passagen wurden zivilrechtlich untersagt.

„Magazin Royale“ kurz vor dem Aus
Böhmermanns Sendung steht kurz vor dem Aus: Das „ZDF Magazin Royale“ wird nach mehr als 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen eingestellt. Die letzte Folge soll am 18. Dezember ausgestrahlt werden. 

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