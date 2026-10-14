Böhmermann als Ulrich Siegmund von Lkw überfahren

„Mordfantasien“

Es hagelte prompt Kritik an der Satire. FDP-Generalsekretär Martin Hagen schrieb auf „X“: „Moralisch völlig enthemmt. Man stelle sich mal umgekehrt vor: Ein rechter TV-Clown belustigt sein Publikum mit Mordfantasien gegen ’nen linken Politiker. Wie lange würde der ÖRR den wohl durchfüttern? Man muss keine Sympathien für die AfD haben (ich habe Null), um das abzulehnen!“