Untersuchungsausschuss könnte „geheim“ bleiben

Eigentlich sollte langsam Schwung in den Untersuchungsausschuss rund um verkauftes Kärntner Landesvermögen kommen. Doch Unterlagen, die als „geheimhaltungswürdig“ eingestuft wurden, könnten dafür sorgen, dass das ganze Prozedere unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden könnte.