Haus, Grundstück, Wohnung: So viel ist es wert!

Die Immobilienpreise in Österreich sind in den letzten Jahren auch aufgrund der gestiegenen Bau- und Energiekosten noch einmal ordentlich gestiegen. Mit dem großen Immobilienrechner können Sie herausfinden, wie viel ihr Grundstück, Haus, Reihenhaus oder ihre Wohnung wert ist.
Laut Statistik Austria stiegen die Preise für Wohneigentum (Häuser und Wohnungen) im ersten Halbjahr 2026 um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit setzt sich der Trend fort, dass nach einer kurzen Korrekturphase in den Jahren 2023 und 2024 die Preise wieder im Aufwind sind.
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