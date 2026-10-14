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Bei uns! Ordensfrau kämpft gegen Menschenhandel

Oberösterreich
14.10.2026 11:20
Wer glaubt, das Problem liege weit, weit weg, täuscht sich. Salvatorianerin Maria Schlackl (74) ...
Wer glaubt, das Problem liege weit, weit weg, täuscht sich. Salvatorianerin Maria Schlackl (74) begleitet ehemals Betroffene hier bei uns. Sie ist Initiatorin der Initiative „Aktiv gegen Menschenhandel – Aktiv für Menschenwürde“, die u. a. vom Verein SOLWODI Österreich getragen wird.(Bild: Krone-Collage/APA/Oliver Berg, Martin A. Jöchl)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Menschenhandel betrifft uns Österreicher doch nicht. Oder? Oh ja, weiß Ordensfrau Maria Schlackl (74): Die Salvatorianerin kämpft seit mehr als zehn Jahren gegen Menschenhandel – hier, bei uns. Sie begleitet Betroffene, geht in Schulen und fordert die Politik heraus. Am Sonntag ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel (18. Oktober): Warum es den braucht.

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Es ist Weihnachten 2016, da macht sich die Salvatorianerin auf den Weg zu einem Bahnhof. Ein Sozialarbeiter hatte ihr geschrieben: Notfall, eine junge Frau braucht Hilfe. Das Treffen ändert das Leben beider Frauen; aus der Begegnung wurde eine Begleitung, die bis heute nicht abgerissen ist.

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