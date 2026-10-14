Bei uns! Ordensfrau kämpft gegen Menschenhandel

Menschenhandel betrifft uns Österreicher doch nicht. Oder? Oh ja, weiß Ordensfrau Maria Schlackl (74): Die Salvatorianerin kämpft seit mehr als zehn Jahren gegen Menschenhandel – hier, bei uns. Sie begleitet Betroffene, geht in Schulen und fordert die Politik heraus. Am Sonntag ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel (18. Oktober): Warum es den braucht.