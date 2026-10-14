Bei uns! Ordensfrau kämpft gegen Menschenhandel

Menschenhandel betrifft uns Österreicher doch nicht. Oder? Oh ja, weiß Ordensfrau Maria Schlackl (74): Die Salvatorianerin kämpft seit mehr als zehn Jahren gegen Menschenhandel – hier, bei uns. Sie begleitet Betroffene, geht in Schulen und fordert die Politik heraus. Am Sonntag ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel (18. Oktober): Warum es den braucht.
Es ist Weihnachten 2016, da macht sich die Salvatorianerin auf den Weg zu einem Bahnhof. Ein Sozialarbeiter hatte ihr geschrieben: Notfall, eine junge Frau braucht Hilfe. Das Treffen ändert das Leben beider Frauen; aus der Begegnung wurde eine Begleitung, die bis heute nicht abgerissen ist.
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